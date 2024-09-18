Силы ПВО уничтожили за ночь 54 беспилотника над пятью регионами России
О ситуации сообщили в Минобороны страны.
Фото: © РИА Новости
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за ночь 54 украинских беспилотника над пятью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны страны.
Больше всего дронов было уничтожено в Курской области — 27. Еще 16 в Брянской, семь в Смоленской, три в Белгородской и один в Орловской областях.
Также известно, что силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников и в Тверской области. После падения обломков дронов на территории Торопецкого округа возник пожар. Кроме того, по решению губернатора региона Игоря Рудени объявлена частичная эвакуация граждан, проживающих рядом с местом, где локализуют возгорание.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что горячая линия заработала в связи с частичной эвакуацией в Тверской области.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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