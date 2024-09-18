Не основная задача: избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась ехать на Украину

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 40 0

Избранный резидент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась посетить Украину

Не основная задача: избранный президент Мексики Шейнбаум отказалась ехать на Украину

Фото: Reuters / Raquel Cunha

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Лидер страны сослалась на важность дел иного характера.

Избранный этим летом президент Мексики Клаудия Шейнбаум отказалась от приглашения президента* Владимира Зеленского посетить Украину. Об этом лидер страны заявила во время прошедшей пресс-конференции, трансляция которой также велась в ее социальных сетях.

«В моем случае основная задача — управлять Мексикой», — заявила Шейнбаум.

Мексиканский лидер добавила, что планирует посетить некоторые другие международные мероприятия, которые считает важными. При этом она указала, что не собирается много путешествовать.

Важно отметить, что в этом же месяце Зеленский пригласил мексиканского лидера посетить Украину. При этом он также пообещал прислать высокопоставленного представителя на инаугурацию Шейнбайм, которая состоится в начале октября.

Клаудия Шейнбаум стала первой в истории Мексики женщиной, которая возглавила страну. Выступая от проправительственной коалиции, она победила на выборах в начале июня. Шейнбаум подчеркивала, что продолжит идти по пути нейтралитета Мексики по вопросу конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на выборах в Мексике.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти

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