Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 31 0

Кандидат от правящей партии обошла конкурентов более чем на 30% голосов.

Путин поздравил Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в Мексике

Фото: www.globallookpress.com / Carlos Santiago

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Президент РФ Владимир Путин поздравил кандидата от правящей мексиканской партии Morena Клаудию Шейнбаум с победой на президентских выборах в стране. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассчитываем, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — говорится в поздравлении Путина.

Российский лидер отметил, что Мексика — это традиционно дружественный партнер России в латиноамериканском регионе.

Также Шейнбаум поздравил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он выразил надежду, что с новым руководством российско-мексиканские отношения продолжат развиваться и получат новый импульс.

Сама 61-летняя Шейнбаум ранее объявила о своей победе на выборах президента Мексики, выступая в штабе перед журналистами и сторонниками. Она заявила, что предварительные результаты голосования показывают ее отрыв в борьбе за кресло главы республики в 30%. Также Шейнбаум обратилась к гражданам страны, поблагодарив их за поддержку.

Ранее 5-tv.ru рассказал, сможет ли женщина-президент изменить ситуацию в Мексике.

+24° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
89.38
-0.81 96.87
-0.92
Лавина чувств накроет пять знаков зодиака: любовный гороскоп на лето 2024

Последние новости

20:44
Президент Болгарии заявил о нарушении НАТО красных линий по Украине
20:32
Умерла сестра актрисы из сериала «Не родись красивой» Ломоносовой
20:22
Собянин рассказал об итогах чемпионата «Абилимпикс»
20:17
Белоусов впервые участвовал в совещании Совбеза в качестве главы Минобороны
20:14
Сочи, Крым, Анапа: сколько стоит отдых на российских курортах
20:06
Самый пик: когда снизится активность клещей в лесах России

Сейчас читают

В Чехии начинают программу по отправке украинских беженцев на родину
«Очень много»: переживающая развод Нюша рассказала о чем мечтает
«Время оголяться»: стилисты рассказали о главных трендах наступившего лета
Александр Петров о роли отца в жизни дочери: «Она уже не понимает, папа ли это»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как узнать характер мужчины по манере жарить шашлыки — видео