Россия наращивает расчеты в национальных валютах

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Доля рубля в платежах за экспорт с Европой поднялась до 67%.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Россия наращивает расчеты в нацвалютах. Как пишут «Известия», доля рубля в платежах за экспорт с Европой поднялась до 67%. Это исторический максимум.

Растут расчеты в нацвалютах и с ключевыми партнерами Москвы. Со странами Азии и Африки их доля более 80%. Структура перечислений меняется на фоне западных ограничений. Только на Китай сейчас приходится почти треть внешней торговли России.

Помимо энергоносителей, значительный рост поставок показывает сельскохозяйственная продукция: зерно, мясо, рыба, а также товары химической промышленности. Особенно пользуются спросом минеральные удобрения.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления об уплате налога на банковские вклады за 2023 год. Важно отметить, что учитываются как вклады, так и накопительные счета в банках. При этом величина не имеет значения, налогом в размере 13% облагаются те доходы, которые оказались выше установленного лимита.

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