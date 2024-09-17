ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на вклады

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 30 0

РБК: ФНС начал рассылать уведомления об уплате налога на вклады за 2023 год

ФНС начала рассылку уведомлений об уплате налога на вклады

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Россияне должны будут рассчитаться с налоговой до декабря.

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылать россиянам уведомления об уплате налога на банковские вклады за 2023 год. Об этом пишет РБК.

«Суммы налога на вклады к уплате в бюджет определяются по итогам налогового периода (год), когда ФНС определяет значения по каждому налогоплательщику и направляет уведомления», — указал представитель Минфина.

Сообщается, что в уведомлении содержится информация как по открытым в банках вкладам, так и конкретное количество средств, которое нужно уплатить. Это касается тех, кто размещал деньги на банковских счетах и депозитах в 2023 году, а также получил за это процентный доход. При этом провести выплату россияне должны до 1 декабря этого года.

Величина вклада не имеет значения, налогом в размере 13% облагаются те доходы, которые оказались выше установленного лимита. Последний привязан к ставке Центрального банка (ЦБ) и рассчитывается по максимальному ее значению. Иными словами — платить налог не придется, если общий доход не превысил 150 тысяч рублей. Важно отметить, что учитываются как вклады, так и накопительные счета в банках.

Примечательно, что налог на вклады действует еще с 2021 года, однако взимать его начнут только сейчас — только за 2023-й.

Ранее 5-tv.ru писал, что жители некоторых регионов России не любят хранить деньги в банке.

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