Бакальчук заявила о гибели охранника при стрельбе в офисе Wildberries

Один охранник погиб в результате стрельбы в офисе Wildberries в центре Москвы во время конфликта. Об этом сообщила директор компании Татьяна Бакальчук в Telegram-канале.

«К моему глубокому сожалению в результате вооруженной атаки на Wildberries погиб сотрудник охраны нашего офиса», — написала она.

Бакальчук выразила соболезнования родным и близким погибшего. Директор компании пообещала оказать его семье всю необходимую помощь.

Сегодня днем сообщалось о попытке Владислава Бакальчука, экс-супруга директора Wildberries Татьяны Бакальчук, незаконно проникнуть в офис компании в центре Москвы. На месте работали правоохранители, после этого ситуация стабилизировалась.

После случившегося Татьяна Бакальчук назвала нападение экс-супруга на офис Wildberries рейдерским захватом. По ее словам, группа людей под руководством, в том числе ее бывшего мужа попытались захватить офис.

Ее бывший супруг Бакальчук также сделал официальное заявление. По его словам, он прибыл в офис на переговоры по строительству складов, но на него было совершено нападение.

Бакальчук опровергла эту информацию и сообщила, что ни о какой встрече никто не договаривался. Она призвала правоохранителей взять эту ситуацию под контроль. По словам бизнесвумен, у компании нет никаких секретов, поэтому нападение на офис она просит расследовать и установить мотивы вооруженных злоумышленников.

В настоящий момент рядом с местом стрельбы выставлено оцепление, дежурит полиции. Дополнительные детали произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что почти 30 человек доставили в полицию после конфликта у офиса Wildberries в Москве.