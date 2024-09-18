Путин призвал Беглова сделать все для оправдания доверия петербуржцев

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 31 0

Александр Беглов сегодня вступил в должность губернатора Санкт-Петербурга.

Фото, видео: © РИА Новости / Вячеслав Прокофьев; 5-tv.ru

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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов должен сделать все, чтобы оправдать доверие жителей города. Об этом сказал президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с избранными главами субъектов России в режиме ВКС.

«Нужно сделать все для того, чтобы оправдать доверие петербуржцев», — сказал Путин.

Он отметил Беглова, как отличного опытного управленца и порядочного человека. Президент подметил критичный взгляд нового губернатора и порекомендовал ему проанализировать действия, которые были предприняты в городе ранее, чтобы понять от чего отталкиваться.

Утром в Мариинском дворце Санкт-Петербурга прошла церемония принятия присяги Александром Бегловым. Он победил в выборах на пост губернатора с результатом 59,8% из 100% проверенных бюллютеней. На мероприятии присутствовали почетные граждане города и другие важные личности: председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Патрушев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Общественной палате рассказали о проекте «Школа мечты».

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