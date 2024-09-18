Ремонт со смыслом: в Общественной палате рассказали о проекте «Школа мечты»

К 2030 году нужно отремонтировать 18 тысяч зданий образовательных учреждений по всей стране.

Общественно-просветительский проект развития и поддержки современной школьной образовательной среды в России «Школа мечты» создает условия, при котором учреждения среднего образования по всей стране ремонтируются с учетом мнений учеников, родителей и администрации. Причем для работы привлекаются не дизайнеры из профессиональных бюро, а студенты профильных колледжей и вузов. Об этом рассказала лидер проекта, председатель комиссии Общественной палаты России по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко на форуме в Великом Новгороде.

Она напомнила, что в 2022 году президент России Владимир Путин запустил большую программу при поддержке партии «Единая Россия», которая уже продлилась до 2030 года. В рамках нее вместе с детскими садами, колледжами и школами необходимо отремонтировать 18 тысяч зданий по всей стране.

«Школа мечты» создает условия, чтобы школы были не просто отремонтированы, а были отремонтированы со смыслом. Чтобы были учтены, как поручал президент, мнение всего школьного сообщества. <…> А студенты, которых мы привлекаем к этой работе, являются связующим звеном, которое в состоянии это воспринять, переработать, уложить это… в проект», — сказала Кравченко.

Современным детям нужны пространства для групповой и индивидуальной работы, преобразованная столовая, тихие зоны, а также возможность, например, воспользоваться душем. Власти понимают, что сегодня молодежь в большей степени потребляет визуально. То, в какой среде растут дети, сильно влияет на их настроение, мотивацию и образовательный результат.

Причем нельзя придумать один универсальный проект и предложить его всем школам, подчеркнула Кравченко. Особенно это не подходит учреждениям, построенным много лет назад, ведь у них есть свой уклад, культура, коллектив и планы на развитие.

«Дизайн школьной среды — это такая глубокая исследовательская проектная работа», — заявила глава комиссии ОП.

Разработкой дизайна занимаются именно студенты, а не сотрудники профессиональных дизайнбюро. Как рассказала Кравченко, специалисты с опытом достаточно востребованы, они строят новые школы по заказу застройщиков. Проект «Школа мечты» привлекает таких профессионалов в качестве наставников, экспертов, менторов.

Поскольку к 2030 году нужно отремонтировать 18 тысяч зданий, то никаких сил дизайнбюро не хватит, отметила Кравченко. Студенты же, имеющие хорошую профессиональную базу и получающие дополнительные знания в областях соцдизайна и дизайна профессиональной среды, могут быть полезны школам.

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