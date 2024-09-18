Экс-адвоката Пашаева увезли в автозаке в СИЗО

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Наталья Мулько
Наталья Мулько Эксклюзив 996 0

Он пробудет под арестом до 15 ноября.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Экс-адвоката Эльмана Пашаева увезли из суда в автозаке в следственный изолятор. Соответствующие кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что заседание прошло в военном гарнизонном суде Москвы. В результате Пашаева арестовали на два месяца по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

О задержании бывшего адвоката стало известно накануне. По данным следствия, Пашаев в феврале 2024 года встречался с Алексеем Блиновским. Тогда он еще в статусе адвоката за денежное вознаграждение пообещал ему и его супруге Елене освобождение от уголовного преследования. В итоге он получил от Блиновского деньги.

Блогера Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов. Долгое время «королева марафонов» находилась под домашним арестом, но меру пресечения изменили из-за нарушений. На данный момент блогер находится в СИЗО.

Муж Блиновской Алексей в апреле отправился в зону специальной военной операции. Позднее, в конце июня, выяснилось, что Алексей был объявлен в розыск из-за неявки к следователю в рамках обвинения по уголовному делу. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств в особо крупном размере, и считают соучастником преступлений его жены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что начальник автобронетанковой службы ЦВО задержан по подозрению во взятке.

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