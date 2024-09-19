Сама напросилась: почему Серделюк называет Бородину картошкой

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Ольга Бойко
Ольга Бойко 18 0

Бородина сама стала инициатором прозвища «Картошка» в личной жизни

Сама напросилась: почему Серделюк называет Бородину картошкой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Поклонники долгое время удивлялись столь странному прозвищу телеведущей, что решили спросить ее возлюбленного напрямую.

Никола Серделюк рассказал, почему называет Ксению Бородину картошкой. Оказалось, что инициатором такого необычного прозвища была телеведущая.

«Все очень просто. Мы в очередной раз болтали по телефону. Я спросил, какие у нее планы на день. Она сказала, что свободна для меня, как картошка free. А вы думали, мы картошку жарим?» — написал у себя в социальных сетях бойфренд Ксении.

В данный момент Ксения Бородина готовится к срочной операции на глаза, и Николай ее всячески поддерживает. Отношения у пары завязались 29 мая на проекте «Последний герой» на Алтае, где Ксения была ведущей, а Серделюк участником. Союз их достаточно крепкий и возможно, долговечный. Ведь не критика со стороны подписчиков, ни тот факт, что мужчина зарабатывает в 30 раз меньше, Ксению не волнует. Уж очень она его полюбила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина рассказала, что дочь развела ее на крупную сумму. 

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