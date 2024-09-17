«Надавила»: Бородина рассказала, что дочь развела ее на крупную сумму

Телезвезда указала на принципиальную разницу между своими детьми.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее младшая дочь обожает люксовые вещи. Об этом звезда рассказала в интервью для актера Никиты Ефремова, которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Она просто надавила на мое хорошее настроение, потому что мы приехали в Европу, поели вкусных устриц, улиток. Я вышла довольная и счастливая, а она знает, как разводить. Вот ее мужу сильно повезет! Мы заскочили в Prada. И Тея говорит: «Мама, эта сумка… Я тебя умоляю!» — рассказала ведущая.

Бородина также подметила, что эта сумочка от известного бренда появилась у дочери Теоны, когда ей было всего семь лет.

При этом, по словам телеведущей, ее старшая дочь Маруся гораздо более бережно относится к деньгам мамы. У нее уже есть собственная банковская карта, однако девочка пользуется ей только при необходимости.

«Одежду она покупает на деньги, которые ей дарят на день рождения», — подчеркнула телезвезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Бородиной сделали экстренную операцию.