«Надавила»: Бородина рассказала, что дочь развела ее на крупную сумму

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 34 0

Бородина заявила, что младшая дочь «развела» ее на покупку сумки Prada

«Надавила»: Бородина рассказала, что дочь развела ее на крупную сумму

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телезвезда указала на принципиальную разницу между своими детьми.

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что ее младшая дочь обожает люксовые вещи. Об этом звезда рассказала в интервью для актера Никиты Ефремова, которое опубликовано на его YouTube-канале.

«Она просто надавила на мое хорошее настроение, потому что мы приехали в Европу, поели вкусных устриц, улиток. Я вышла довольная и счастливая, а она знает, как разводить. Вот ее мужу сильно повезет! Мы заскочили в Prada. И Тея говорит: «Мама, эта сумка… Я тебя умоляю!» — рассказала ведущая.

Бородина также подметила, что эта сумочка от известного бренда появилась у дочери Теоны, когда ей было всего семь лет.

При этом, по словам телеведущей, ее старшая дочь Маруся гораздо более бережно относится к деньгам мамы. У нее уже есть собственная банковская карта, однако девочка пользуется ей только при необходимости.

«Одежду она покупает на деньги, которые ей дарят на день рождения», — подчеркнула телезвезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ксении Бородиной сделали экстренную операцию.

+23° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
91.14
0.21 101.28
0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:52
Окна в кладке, на авто штукатурка: жители Выборга жалуются на капремонт домов
17:43
«Потери быстро растут»: стало известно о переброске ВСУ из Курской области в ДНР
17:31
Бывшего ведущего BBC осудили за хранение детского порно
17:23
В России выросло число заболевших СOVID и ОРВИ
17:15
«Я для этого вкладываю в образование»: Анна Седокова посмеялась над дочерью
17:00
Все дело в воде: вызывающий паралич вирус стремительно распространяется в США

Сейчас читают

«Вся жизнь моя— импровизация»: Басков забывал тексты своих песен на сцене
Аренда квартир резко подорожала - сколько сейчас стоит снять однушку, двушку или трешку
Солист «Иванушки International» о начале карьеры: «Никому не были нужны»
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака