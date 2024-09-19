Рост цен на авиабилеты в России: в чем причины и продолжится ли такая тенденция

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 32 0

Авиаэксперт Роман Гусаров: авиабилеты дорожают из-за растущего потока пассажиров

Рост цен на авиабилеты в России: в чем причины и продолжится ли такая тенденция

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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В 2024 году их стоимость побила все рекорды.

Еще три года назад в стране резко понизились цены на авиабилеты из-за пандемии коронавируса. После всех ограничений россияне начали активнее перемещаться по стране, и цены на услуги авиакомпаний поползли вверх.

В этом году стоимость билетов и вовсе бьет все рекорды. Так, по данным Росстата, цены поднялись с января по август 28,4%. О том, в чем заключаются причины такого рекордного роста, сообщает KP.RU со ссылкой на авиаэксперта Романа Гусарова.

Первая причина — это популярность путешествий на самолетах среди россиян. По данным Росавиация, по итогам шести месяцев 2024 года пассажиропоток наших авиакомпаний вырос на 7,6% по сравнению с тем же периодом в том году и составил более 51 миллиона пассажиров.

Вторая причина роста цен — подорожание запчастей и ремонта. Здесь проблемы заключается в том, что у нас много иностранных самолетов, из-за чего сейчас сложно достать запчасти к ним. В итоге компании несут больше расходов.

Кроме того, авиакомпании несут существенные расходы на аэропортовые сборы — это третья причина резкого скачка цен.

Также компании несут дополнительные расходы из-за роста стоимости кредитов.

«Сейчас большинство авиакомпаний работают с прибылью, а зимой они вынуждены брать кредиты — на развитие, обслуживание самолетов, сборы, выплаты зарплат и так далее. И стоимость кредитов тоже закладывается в тарифы», — говорит Гусаров.

Пятая причина заключается в ценах на авиатопливо. Например, стоимость авиакеросина побила рекорд в августе этого года — выше 84 тысяч рублей за тонну.

Что касается дальнейшего роста цен на авиабилеты, то многое зависит от макроэкономической ситуации в стране.

«Продолжит ли рост экономика теми же темпами? Если да, то и спрос на авиабилеты продолжит расти. А, значит, продолжат расти и цены», — считает Роман Гусаров.

Кроме того, может произойти ситуация, когда будет не хватать лайнеров для перевозки пассажиров, так как иностранные самолеты уже стареют и выходят из строя, а отечественные лайнеры пополняют наш авиапарк не так быстро, как хотелось бы. Все это также приведет к росту цен, говорит эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на остров Бали впервые после пандемии.

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