«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на остров Бали впервые после пандемии

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 24 0

Полеты возобновились спустя четыре года с момента их приостановки.

«Аэрофлот» запустил прямые рейсы из Москвы на остров Бали впервые после пандемии

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

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Из Москвы в Денпасар вылетел первый после начала пандемии прямой регулярный рейс авиакомпании «Аэрофлот». Состоялся он в 14:40 по московскому времени. Как в дальнейшем будут летать самолеты на остров Бали, рассказал заместитель генерального директора «Аэрофлота» по производству Андрей Семенов в беседе с 5-tv.ru.

Следует отметить, что прямые регулярные полеты в Днепасар возобновились спустя четыре года с момента их приостановки. Сегодня рейс был осуществлен из московского аэропорта Шереметьево.

«Мы начнем с двух рейсов в неделю — по вторникам и субботам. С октября добавим еженедельный рейс по четвергам, таким образом их будет три», — сказал Семенов.

Он рассказал, что проделана огромная работа совместно с Министерством иностранных дел России, Минтранспорта, а также посольством Индонезии РФ и российско-индонезийским деловым советом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в аэропорту Волгограда экстренно сел самолет, летевший из Москвы. Посадка была совершена спустя полтора часа после начала полета из-за плохого самочувствия пассажира.

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