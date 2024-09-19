«Совсем без сил»: Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 25 0

Виктория Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах

«Совсем без сил»: Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах

Фото: © РИА Новости / Асатур Есаянц

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогер мечтает покорить восьмитысячную вершину в Непале.

Блогер и телеведущая Виктория Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах, куда она отправилась на восхождение. Поклонники забили тревогу, когда знаменитость внезапно перестала транслировать в соцсетях свое приключение.

«Любимые, я была совсем без связи. А сейчас совсем без сил, чтобы что-то писать. Пришли отдыхать после ротации. Спали на всех лагерях, в последнем высота была 6800. Только отдохну и все расскажу. Все божественно», — успокоила всех в своем блоге воодушевленная Виктория (Пунктуация и орфография автора - Прим.ред.).

Экс-участница «Дома-2» отправилась исполнять свою мечту: покорить восьмитысячную вершину в Непале. Для этого знаменитость тренировалась несколько месяцев.

В августе телеведущая показала подписчикам, как покоряет гору Монблан высотой 4 809 метров над уровнем моря. Восхождение далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят. В итоге модели и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше. Однако Боня проявила твердость характера и продолжила забираться на гору даже после отказа ее спутников двигаться дальше.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Боня пожаловалась на «последствия» покорения гор.

 

+20° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 49%
92.70
1.03 103.25
1.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
«Проецирование силы по всему миру»: В США отреагировали на учения ВМФ России
23:10
«Совсем без сил»: Боня вышла на связь спустя почти неделю после пропажи в горах
22:54
СБУ обещала Пермякову* за убийство Прилепина 20 тысяч долларов
22:40
Детище Холодной войны: расчет САУ «Малка» уничтожил американскую гаубицу М777
22:28
Нападающий «Динамо» Тюкавин признан лучшим футболистом России сезона-2023/24
22:11
«Открыли ящик Пандоры»: что происходит в Ливане после взрывов пейджеров и раций

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников
Золотая пора: самые удачные дни для денежной стрижки в сентябре 2024
«Спал в подъездах»: артисты рассказали, как пробиться в шоу-бизнес

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака