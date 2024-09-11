«Головная боль, одышка, отеки»: Боня пожаловалась на «последствия» покорения гор
Боня пожаловалась на проблемы со здоровьем при восхождении на гору в Непале
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Экс-звезда «Дома-2» показала, что стало с ее лицом на высоте около шести тысяч метров.
Виктории Боне оказалось мало недавнего восхождения на гору Монблан в Альпах, и она решила покорить восьмитысячную вершину в Непале. Однако, несмотря на месяцы тренировок, все пошло не по плану: экс-звезда «Дома-2» пожаловалась на сильную головную боль, одышку и отеки.
Виктория Боня описывает «ужасы» восхождения на восьмитысячник в Непале.
В личном блоге Боня опубликовала кадры из базового лагеря, расположенного на высоте около шести тысяч метров. Судя по ним, подъем стоит знаменитости больших усилий и жертв.
«Все прелести базового лагеря. Просыпаешься с головной болью, спишь по два часа максимум, встаешь ночью от одышки. Ну и отеки», — пожаловалась Боня, демонстрируя опухшее лицо.
В августе телеведущая показала подписчикам, как покоряет гору Монблан высотой 4 809 метров над уровнем моря. Восхождение тоже далось Боне с трудом. После выдвижения из отправной точки, расположенной в приюте «Космик» в Швейцарии, простой и безопасный маршрут восхождения на гору был занят. В итоге модели и ее спутникам пришлось выбрать второй путь — он оказался в три раза сложнее и дольше. Однако Боня проявила твердость характера и продолжила забираться на гору даже после отказа ее спутников двигаться дальше.
Тогда же она пообещала, что следующей ее целью станет ни много ни мало Эверест. В прошлом году Боня уже пыталась покорить Гималаи, но из-за проблем со здоровьем ей пришлось спуститься вниз, не достигнув вершины.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня и ее мать намерены судиться с пластическим хирургом из-за неудачной операции.
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