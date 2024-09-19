Экс-заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову продлили арест до 23 декабря

Бывший заместитель министра обороны России Тимур Иванов останется в СИЗО до 23 декабря. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Иванов был задержан 23 апреля текущего года прямо на своем рабочем месте. Уже на следующий день чиновник был отстранен от должности, а также помещен в следственный изолятор сроком на два месяца.

В июне Басманный суд Москвы продлил Иванову арест до 23 сентября, сегодня же стало известно, что следственные действия продлятся как минимум до конца декабря.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев после судебного заседания заявил, что рассчитывает на прекращение уголовного дела, поскольку его подопечный не виновен.

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Бывший замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статья 290 УК РФ). По версии следствия, экс-замминистра вступил в преступный сговор с третьими лицами и оказывал услуги имущественного характера при проведении подрядных работ для нужд военного ведомства. Суд уже подтвердил причастность Иванов к совершению этого преступления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что у фигуранта дела Иванова нашли апартаменты у Кремля за 250 млн рублей.