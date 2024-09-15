У фигуранта дела Иванова нашли апартаменты у Кремля за 250 млн рублей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 24 0

Бывшего замминистра обороны РФ обвиняют в получении взятки размером более миллиарда рублей.

У фигуранта дела Иванова нашли апартаменты у Кремля за 250 млн рублей

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Один из фигурантов уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в коррупции, предприниматель Сергей Бородин владеет элитными апартаментами в историческом особняке недалеко от Кремля. Их площадь составляет 233,7 квадратных метра, а рыночная цена, по разным оценкам, около 250 миллионов рублей. Об этом сообщается в материале РИА Новости со ссылкой на тексты судебных документов.

Зарегистрированная на имя Бородина квартира расположена в старинном трехэтажном здании в районе Якиманка в 3-м Кадашевском переулке. Его спроектировал архитектор Адольф Эрихсон, сейчас это престижный трехэтажный комплекс. Помимо жилья у бизнесмена в собственности участок за 23 миллиона рублей в охраняемом коттеджном поселке на Новой Риге, а также 60 соток земли на берегу Волги.

Тимура Иванова задержали в апреле, после чего арестовали по подозрению во коррупции. По версии следствия, за щедрое вознаграждение экс-замминистра Минобороны содействовал подрядчикам ведомства в получении контрактов. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (1,185 миллиарда рублей) согласно части 6 статьи 290 Уголовного кодекса (УК) РФ, Иванов отстранен от должности.

Фигурантами этого дела стали также его друг Сергей Бородин, Александр Фомин и другие сообщники. Первый дал показания против чиновника через день после взятия под стражу. Второй, предположительно, помогал Иванову получить взятку, так как имел связи с руководителями предприятий Минобороны. Принадлежащие бывшему замминистра ведомства счета, активы, недвижимость и транспортные средства (две машины и мотоцикл) арестованы.

Ранее, писал 5-tv.ru, следствие подтвердило вину Тимура Иванова в суде, однако он все равно попросился на волю из следственного изолятора.

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