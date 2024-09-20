По старой схеме: мошенники обманули пенсионерку и оформили на себя ее квартиру

Женщина также отдала злоумышленникам три миллиона рублей.

Московская пенсионерка стала жертвой новой преступной схемы телефонных мошенников. Как сообщили в московской прокуратуре, злоумышленники обманным путем убедили 76-летнюю женщину якобы помочь им в поимке преступников.

«Думая, что помогает оперативникам, пенсионерка, по указанию телефонных мошенников, перевела якобы на „безопасные счета“ свои накопления, а затем заключила с неизвестной ей женщиной договор пожизненной ренты на квартиру на улицу Гримау», — сообщили в ведомстве.

По имеющейся информации, под влиянием мошенников женщина обналичила и положила в свой почтовый ящик более трех миллионов рублей. На данный момент в защиту прав пенсионерки было направлено судебное исковое заявление о признании недействительным договора ренты, так как он был заключен в состоянии введения в заблуждение.

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