«Наивность не знает границ»: Сердюкова уличили в романе с Бородиной ради выгоды

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Виктория Белицкая
Виктория Белицкая 36 0

Блогера Сердюкова заподозрили в романе с Бородиной ради пиара

«Наивность не знает границ»: Сердюкова уличили в романе с Бородиной ради выгоды

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Поклонники уверены, Ксения наивна и не видит за желанием быть счастливой, коварного обманщика.

Участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов высказался негативно из-за романа телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Как передает KP.RU, он считает, что Сердюков пользуется пиаром от этих отношений.

«Наивность Ксении не знает границ, она же склонна доверять проходимцам. Сжалилась над очередным участником шоу, под крылышко к себе приютила, обогрела. Можно сказать, принесла молодого человека с работы, как повара приносят мясо», — заявил Абрикосов.

КСЕНИЯ БОРОДИНА И ЕЕ БОЙФРЕНД НИКОЛАЙ СЕРДЮКОВ.Ксения Бородина и ее бойфренд Николай Сердюков. Фото: Instagram* / borodylia

По мнению подписчиков, популярность 41-летней телеведущей «на руку» 36-летнему блогеру, ведь последний очень заинтересован карьерой в медиасфере. Ксения постоянно воздает дань чудесной любви, публикуя фото и видео с Николаем. Однако подписчики и окружение телеведущей воспринимают такой роман критически.

«Конечно, он схватится за шанс, нет сомнений. И то, что Ксения Кимовна старше его экс-супруги Алины на 11 лет, не пугает Николая», — отметил Май.

Ксения на все высказывания и комментарии не обращает внимания. Она планирует больше делится с подписчиками кадрами своей личной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Сердюков называет Бородину картошкой.

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