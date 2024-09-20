Не прошло и месяца: разведенную Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 44 0

Певицу Нюшу заподозрили в романе с предпринимателем Эдуардом Стерликовым

Не прошло и месяца: разведенную Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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С бывшим супругом Игорем Сивовым артистка громко расходилась этим летом.

Знаменитая певица Нюша, этим летом поразившая аудиторию новостями о разводе с супругом Игорем Сивовым, вероятно, уже нашла себе нового кавалера. В Telegram-каналах о звездах появилась информация о том, что исполнительница проводит время с предпринимателем Эдуардом Стерликовым.

Сообщается, что сейчас артистка находится в отпуске в красочном турецком городе Бодрум. Вместе с ней отдыхают ее любимые мама и сын, а также, неожиданно для всех, видный бизнесмен Стерликов.

Кроме того, не так давно в компании мужчины Нюша посетила благотворительный турнир по падел-теннису, а также ненароком «засветила» загадочного предпринимателя на видео в личном блоге.

Пока поклонники стараются не делать поспешных выводов. Верные фанаты надеются, что рано или поздно любимая певица сама все им расскажет. Или же наоборот — теперь предпочтет хранить личную жизнь в тайне, больше не выставляя отношения напоказ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша не смогла сдержать слезы после развода.

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