Не прошло и месяца: разведенную Нюшу заподозрили в романе с бизнесменом

С бывшим супругом Игорем Сивовым артистка громко расходилась этим летом.

Знаменитая певица Нюша, этим летом поразившая аудиторию новостями о разводе с супругом Игорем Сивовым, вероятно, уже нашла себе нового кавалера. В Telegram-каналах о звездах появилась информация о том, что исполнительница проводит время с предпринимателем Эдуардом Стерликовым.

Сообщается, что сейчас артистка находится в отпуске в красочном турецком городе Бодрум. Вместе с ней отдыхают ее любимые мама и сын, а также, неожиданно для всех, видный бизнесмен Стерликов.

Кроме того, не так давно в компании мужчины Нюша посетила благотворительный турнир по падел-теннису, а также ненароком «засветила» загадочного предпринимателя на видео в личном блоге.

Пока поклонники стараются не делать поспешных выводов. Верные фанаты надеются, что рано или поздно любимая певица сама все им расскажет. Или же наоборот — теперь предпочтет хранить личную жизнь в тайне, больше не выставляя отношения напоказ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нюша не смогла сдержать слезы после развода.