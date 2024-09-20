«Я никогда не представляла»: Нюша не смогла сдержать слезы после развода

Звезда летом разорвала брачные узы, оставив своих детей у бывшего мужа.

Певица Нюша не смогла сдержать слезы, рассказывая о своем разводе с бизнесменом Игорем Сивовым в этом году. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на опубликованное звездой видео на своей странице в социальной сети.

«Я не представляла никогда, на самом деле, что может быть так тяжело», — призналась 34-летняя певица.

Нюша рассказала, что написала свою новую песню «Сильные девочки», погружаясь в «самый тяжелый» период своей жизни. Своим новым треком звезда стремится поддержать каждую девушку, которая могла бы попасть в похожую ситуацию. В середине своей истории певица не смогла сдержаться, пустив одинокую слезу.

Она пояснила, что речь о моменте, когда у человека буквально все «рушится под ногами». При этом он не сдается, черпая силу из своего внутреннего мира, вставая и двигаясь дальше.

Певица Нюша официально развелась со своим мужем бизнесменом Игорем Сивовым 15 августа –спустя семи лет брака. Артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству, однако их двое детей остались вместе с отцом в Дубае. При этом звезда все же навещает их пару раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на бывшего мужа Нюши подали заявление в полицию.

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