«Я никогда не представляла»: Нюша не смогла сдержать слезы после развода

|
Александр Тарасов
Александр Тарасов 31 0

Певица Нюша вложила свои воспоминая от развода с Игорем Сивовым в новую песню

«Я никогда не представляла»: Нюша не смогла сдержать слезы после развода

Фото: Instagram* / nyusha_nyusha

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Звезда летом разорвала брачные узы, оставив своих детей у бывшего мужа.

Певица Нюша не смогла сдержать слезы, рассказывая о своем разводе с бизнесменом Игорем Сивовым в этом году. Об этом пишет 7Дней.ru со ссылкой на опубликованное звездой видео на своей странице в социальной сети.

«Я не представляла никогда, на самом деле, что может быть так тяжело», — призналась 34-летняя певица.

Нюша рассказала, что написала свою новую песню «Сильные девочки», погружаясь в «самый тяжелый» период своей жизни. Своим новым треком звезда стремится поддержать каждую девушку, которая могла бы попасть в похожую ситуацию. В середине своей истории певица не смогла сдержаться, пустив одинокую слезу.

Она пояснила, что речь о моменте, когда у человека буквально все «рушится под ногами». При этом он не сдается, черпая силу из своего внутреннего мира, вставая и двигаясь дальше.

Певица Нюша официально развелась со своим мужем бизнесменом Игорем Сивовым 15 августа –спустя семи лет брака. Артистка перебралась в Москву и вернулась к творчеству, однако их двое детей остались вместе с отцом в Дубае. При этом звезда все же навещает их пару раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru писал, почему на бывшего мужа Нюши подали заявление в полицию.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.70
1.03 103.25
1.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:27
Докторская колбаса и чай с медом: стал известен райдер Ольги Бузовой
2:11
Китай потребовал от США немедленного вывода ракетного комплекса с Филиппин
1:55
Сомнительная замена: почему «синдром чая с бутербродом» опасен для здоровья
1:39
Суд арестовал шестерых фигурантов дела о стрельбе возле офиса Wildberries
1:23
«Я никогда не представляла»: Нюша не смогла сдержать слезы после развода
1:07
Нет веры в победу Украины: почему США запрещают Киеву использование ATACMS

Сейчас читают

Умылись, попили и заболели: врачи предупредили о болезнях, которые передаются водой
«Я против пошлости»: стилист Байрамов рассказал о своем ощущении моды
Telegram в наследство детям: кто такая Ирина Болгар, объявившая «войну» Павлу Дурову
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака