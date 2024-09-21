«Отказалась познакомиться»: в Москве мужчина напал на девушку и избил ее

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

В Москве мужчина избил девушку за отказ познакомиться

«Отказалась познакомиться»: в Москве мужчина напал на девушку и избил ее

Фото: 5-tv.ru

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Злоумышленника допрашивают следователи, возбуждено уголовное дело.

На юго-западе Москвы мужчина напал на девушку из-за того, что она отказалась с ним познакомиться. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о том, что вблизи торгового центра, расположенного на Новоясеневском проспекте в городе Москве, мужчина избил девушку после того, как она отказалась с ним познакомиться», — уточнили в Telegram-канале СК.

Какие травмы получила пострадавшая — не уточняется. Подозреваемый задержан и в настоящий момент его допрашивают следователи. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

В начали сентября в распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых отец некогда прогремевшей на всю страну Алисы Тепляковой — девочки, которая поступила в МГУ в восемь лет — избивает пожилую женщину. Мужчина напал на пенсионерку, когда она сделала замечание его детям.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Егор Крид разыграл своих фанатов, опубликовав фото с последствиями избиения.

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