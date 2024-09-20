Запретят ли чайлдфри? В Кремле назвали один из главных приоритетов России

|
Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 84 0

Песков: у Кремля пока нет определенной позиции по запрету чайлдфри

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ранее Валентина Матвиенко выступила с предложением запретить это движение в стране на законодательном уровне.

В Кремле пока не сформировали однозначной позиции по поводу запрета движения чайлдфри. С таким заявлением выступил пресс-секртарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

На сегодняшний день никакой конкретной позиции по этому вопросу у российских властей нет, подчеркнул спикер Кремля.

«Но единственное, что является абсолютно бесспорным, — это то, что демографическая проблема — это один из главных вызовов, который стоит перед нами и, конечно, повышение рождаемости — это один из главных приоритетов в работе всей власти и всей страны», — отметил Песков.

В ходе выступления на IV Евразийском женском форуме спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что движения чайлдфри необходимо запретить на законодательном уровне. По ее словам, чайлдфри — это зарубежный враждебный проект, который оказывает влияние на решение молодых, здоровых женщин производить на свет детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России разрабатывают законопроекты, которые запретят идеологию чайлдфри. Уточнялось, что подобных идеологий экстремистской направленности, как чайлдфри, существует сегодня много.

+18° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
92.70
1.03 103.25
1.21
Колодец питает всех жаждущих: китайский гороскоп на неделю с 23 по 29 сен...

Последние новости

14:35
«Она моя ровесница»: Бледанс поразили слухи о беременности Федункив
14:22
Пожар на производстве в Подольске достиг площади 4,8 тысячи квадратных метров
14:20
Собянин рассказал, как Московский скоростной диаметр изменил жизнь столицы
14:14
Объективная трактовка истории: что Путин обсудил с членами Совбеза
14:09
«Контроль будет восстановлен»: Песков о ситуации в Курской области
14:00
Управделами президента оценит, насколько Lada Aura подходит для госслужащих

Сейчас читают

Израиль начал масштабную атаку на Ливан: последние новости
«Совесть не позволила»: Надежда Гуськова в юности попадала в клубы оригинальным способом
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 сентября, для всех знаков зодиака
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака