Москва вдвое увеличит число высокотехнологичных предприятий к 2030 году

Развитие мегаполисов обсудили на форум БРИКС «Облачные города», который прошел в парке «Зарядье». Об этом говорится Официальный сайт Мэра Москвы.

Мероприятие объединило управленцев и экспертов из таких стран, как Бразилия, Индия, Китай, Малайзия, Саудовская Аравия, Катар, Турция и Казахстан. В ходе форума участники рассмотрели ключевые темы — человеческий капитал и креативные индустрии.

Как отмечается на сайте, в данный момент в творческом секторе Москвы функционируют около 110 тысяч компаний. К ним относится киноиндустрия, издательское дело, сфера моды, музыка и видеоигры. К 2030 году столица планирует удвоить оборот креативных индустрий и в полтора раза увеличить их вклад в валовой региональный продукт (ВРП).

«Широкие возможности поддержки и развития талантов — основа для увеличения вклада креативных индустрий в ВРП Москвы в полтора раза — до 14 %. Кроме того, мы рассчитываем удвоить к 2030 году их совокупный годовой оборот», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В городе создана многоуровневая система поддержки творческого сектора, включающая организацию практикумов и маркетов, а также выделения грантов и продвижения на международных форумах. Предпринимателям доступны 20 инструментов для открытия своего дела и выхода на новые рынки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС.