Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС

Путин: тема IX юридического форума стран БРИКС связана с многополярным миром
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина
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Мероприятие проходит в столице на площадке МГИМО.
Президент России Владимир Путин выразил надежду на взаимовыгодное партнерство между государствами во время IX юридического форума стран БРИКС в Москве. Обращение российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.
«Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», — отметил президент.
Путин подчеркнул, что сейчас неформальное общение между авторитетными учеными и практикующими юристами из стран БРИКС становится более востребованным. Он также напомнил и о недавнем расширении этого объединения, что также накладывает отпечаток на проходящее мероприятие.
Президент указал и то, что текущая тема форума под названием «Право на страже справедливого мира» отражает настроение движения стран БРИКС. В частности, речь идет о строительстве демократического многополярного мира. Путин добавил, что все это должно быть дополнено четкими правовыми нормами.
Девятый юридический форум стран БРИКС открылся в Москве 19 сентября на площадке МГИМО. Одним из организаторов мероприятия, которое продлится в столице два дня, отмечена Ассоциация юристов России. Ожидается, что на форуме обсудят множество вопросов, начиная с международного правосудия и заканчивая интеллектуальной собственностью.
Ранее 5-tv.ru показал на видео, как в это же время в Петербурге проходит Евразийский женский форум, идея создания которого принадлежит Валентине Матвиенко. Путин выступил с речью и на мероприятии в Северной столице, подчеркнув роль женщин в пути России.
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