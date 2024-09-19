Путин обратился к участникам юридического форума стран БРИКС

Мероприятие проходит в столице на площадке МГИМО.

Президент России Владимир Путин выразил надежду на взаимовыгодное партнерство между государствами во время IX юридического форума стран БРИКС в Москве. Обращение российского лидера опубликовала пресс-служба Кремля.

«Уверен, что ваши дискуссии будут содержательными и конструктивными, а выдвинутые предложения и инициативы послужат дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства между государствами БРИКС», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что сейчас неформальное общение между авторитетными учеными и практикующими юристами из стран БРИКС становится более востребованным. Он также напомнил и о недавнем расширении этого объединения, что также накладывает отпечаток на проходящее мероприятие.

Президент указал и то, что текущая тема форума под названием «Право на страже справедливого мира» отражает настроение движения стран БРИКС. В частности, речь идет о строительстве демократического многополярного мира. Путин добавил, что все это должно быть дополнено четкими правовыми нормами.

Девятый юридический форум стран БРИКС открылся в Москве 19 сентября на площадке МГИМО. Одним из организаторов мероприятия, которое продлится в столице два дня, отмечена Ассоциация юристов России. Ожидается, что на форуме обсудят множество вопросов, начиная с международного правосудия и заканчивая интеллектуальной собственностью.

Ранее 5-tv.ru показал на видео, как в это же время в Петербурге проходит Евразийский женский форум, идея создания которого принадлежит Валентине Матвиенко. Путин выступил с речью и на мероприятии в Северной столице, подчеркнув роль женщин в пути России.