У Бакальчука прошли обыски после стрельбы у офиса Wildberries

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 34 0

В настоящий момент арестованы 20 фигурантов уголовного дела.

У Бакальчука прошли обыски после стрельбы у офиса Wildberries

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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У супруга основательницы Wildberries Владислава Бакальчука прошли обыски в рамках расследования дела о стрельбе у офиса компании в Москве. В настоящий момент известно о 20 арестованных фигурантах уголовного дела. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Трагедия у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В ходе перепалки между Владислав Бакальчуком и охраной офиса компании оказались ранены семь человек, еще двое погибли.

Позже стало известно, что предпринимателя задержали и арестовали на 48 часов. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

Семерых задержанных по делу о стрельбе арестовали до 18 ноября, еще двоим избрали меру пресечения в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Сообщалось, что 20 сентября Владислава Бакальчука также должны доставить в суд для дальнейших разбирательств.

Ранее 5-tv.ru ознакомился с материалами допроса Бакальчука. Он сообщил, что его визит в офис компании его супруги 18 сентября был согласован с правоохранителями.

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У Бакальчука прошли обыски после стрельбы у офиса Wildberries

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