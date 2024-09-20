Фигуранта дела о стрельбе у офиса Wildberries арестовали до 18 ноября

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 27 0

Ранее в СИЗО были отправлены шестеро соучастников перестрелки.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Одного из фигурантов дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве Умара Чичаева арестовали до 18 ноября. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru. из зала суда.

Как уточнили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы, еще два фигуранта будут находиться под административным арестом сроком на 15 суток. Такое решение вынес Тверской районный суд столицы.

Басманный суд Москвы отправил под арест шестерых фигурантов дела о нападении со стрельбой у офиса компании.

Трагедия у офиса Wildberries произошла 18 сентября. В ходе перепалки между Владислав Бакальчуком и охраной офиса компании оказались ранены семь человек, еще двое погибли.

Позже стало известно, что предпринимателя задержали и арестовали на 48 часов. Ему предъявлены обвинения по статьям УК РФ: ч. 2 ст. 105 (убийство двух и более лиц); ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство); ст. 317 (покушение на сотрудника правоохранительных органов) и ст. 330 (самоуправство).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владислав Бакальчук рассказал о перестрелке у офиса Wildberries.

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