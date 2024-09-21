Полиция уже разбирается: в Мытищах живодер привязал к машине собак и нажал на газ

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева Эксклюзив 28 0

В Мытищах живодер протащил по земле привязанных к автомобилю собак

Полиция уже разбирается: в Мытищах живодер привязал к машине собак и нажал на газ

Фото: 5-tv.ru

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Личность подозреваемого установлена, его разыскивают.

В городе Мытищи Московской области мужчина привязал двух собак к багажнику автомобиля и протащил их по земле. Местная администрация правительства обратилась в правоохранительные органы по факту случившегося. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

На шокирующих кадрах, которые попали в сеть, видно, как несчастные животные волочатся по земле, пока изверг за рулем топит на газ. В каком состоянии сейчас находятся собаки — неизвестно. По сообщениям местных жителей, подозреваемый мужчина является местной «знаменитостью». Он доставляет жителям Мытищ много беспокойства, устраивает драки и просто кричит по ночам на улицах.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, личность подозреваемого уже установлена.

«Мои подмосковные коллеги установили личность водителя, допустившего жестокое обращение с двумя собаками», — написала Волк в своем Telegram-канале.

По ее словам, в настоящий момент правоохранители принимают меры для задержания подозреваемого. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru сообщал о суде над живодером из Красноярска. Мужчина схватил домашнюю кошку, начал бить ее головой об пол, а затем выбросил тело животного в мусоропровод.

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