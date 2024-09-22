Жизнь пронеслась перед глазами: получена первая запись мыслей человека перед смертью

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 57 0

Записаны мысли человека перед смертью

Жизнь пронеслась перед глазами: получена первая запись мыслей человека перед смертью

Фото: 5-tv.ru

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Ранее такое поведение головного мозга было зафиксировано у крыс.

Канадские ученые случайно записали мысли человека перед смертью. Об этом сообщает издание LADbible.

Исследователи проводили электроэнцефалограмму мозга 87-летнего мужчины, когда у него начался внезапный приступ эпилепсии и произошла остановка сердца. Аппарат успел зафиксировать мысли погибшего, которые вспыхнули в его голове за 30 секунд до окончательной остановки деятельности головного мозга.

Выяснилось, что популярная фраза о том, что «перед смертью вся жизнь проносится перед глазами», может оказаться реальностью, поскольку на записи с аппарата ученые обнаружили увеличение «гамма-осцилляций», связанных с восстановлением воспоминаний и сновидений, что может свидетельствовать о том, что пациент переживал прошлый опыт перед смертью.

Подобные изменения в головном мозге уже фиксировали при экспериментах над крысами, однако с человеком такое произошло впервые. Стоит отметить, что этот случай пока единственный. Ученые не спешат переносить его на всех людей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Катя Лель показала дом, в котором встретила инопланетян.

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