Забрали и вытащили зубы: Катя Лель показала дом, в котором встретила инопланетян

Похищение землянки пришельцами заинтересовало ученого Виктора Котлярова.

Российская певица Катя Лель давно призналась, что в жизни ей пришлось встретиться с инопланетянами. Пришельцы прибыли к ее дому в Нальчике, забрали певицу на корабль, вынули зубы, а затем вернули на Землю. Кадры того самого дома, в котором Лель столкнулась с инопланетной цивилизацией, показали на федеральном канале, их опубликовал Telegram-канал издания StarHit.ru.

Сперва и сама певица, и ее родители боялись рассказывать общественности об этом происшествии. Они боялись, что Кате никогда не поверят. Однако встреча с инопланетянами заинтересовала в том числе и ученых. Один из них — Виктор Котляров — тщательно изучил похищение пришельцами российской звезды.

«Я побеседовал с соседями, они сказали, что в ту ночь темнота отступила и с неба спустились белые лучи, осветившие все вокруг. Все цветы на грядках припали к земле — сделать вручную это практически невозможно. По ним словно прошелся световой луч, который нагнул их. В ходе исследований я убедился, что было целое нашествие летающих объектов в тот день», — рассказал Котляров.

Одна из соседок вспоминала, что после похищения у Кати действительно начались проблемы с зубами.

Ранее 5-tv.ru сообщал о даре исцеления, которым обладает Катя Лель.