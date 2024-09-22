Израиль ввел особое положение на севере страны из-за угрозы обстрелов из Ливана

Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил особое положение на севере страны из-за угрозы массированных ракетных обстрелов со стороны Ливана. Об этом сообщается в материале The Times of Israel со ссылкой на заявление Даниэля Хагари, официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Также введено ограничение на проведение собраний: на улице могут собираться не более 30 человек, а в помещении — не более 300.

«На территории от Хайфы и далее на север вводится особое положение. В тех местах, где есть возможность укрыться в защищенных помещениях, можно будет продолжать учебу и работу», — сказал Хагари.

Накануне командующий спецоперациями и еще 15 участников движения «Хезболла», в том числе старшие командиры спецподразделения «Радван», погибли в результате удара Израиля по пригороду Бейрута. Общее число жертв — 37. По данным ЦАХАЛ, израильские военно-воздушные силы (ВВС) атаковали 400 пусковых установок «Хезболлы». Их целью был командир шиитского движения Ибрагим Акиль, представитель совета джихада. В городе обрушились два жилых здания, цель была достигнута.

Ранее, 17 сентября, после серии взрывов пейджеров и раций представителей «Хезболлы» в разных частях Ливана погибли более 30 человек, ранения получили тысячи мирных жителей. Как писал 5-tv.ru, в контексте произошедшего постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил об угрозе терактов с бомбами, спрятанными в бытовых приборах. Он подчеркнул, что действия Соединенных Штатов и их партнеров привели к серьезным рискам для всего мира.