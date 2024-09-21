Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бомб в бытовой технике из-за США

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 28 0

Постпред РФ при ООН прокомментировал серию взрывов пейджеров в Ливане.

Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бомб в бытовой технике из-за США

Фото: FRANCK ROBICHON/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Действия Соединенных Штатов и их партнеров привели к серьезным рискам для всего мира. В том числе, появилась реальная угроза терактов с применением взрывных устройств, спрятанных в бытовых приборах. Такое заявление на очередном заедании Совбеза ООН сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя. Заседание транслировала в YouTube пресс-служба ООН.

Комментарий российского дипломата прозвучал в контексте недавней серии взрывов пейджеров и раций представителей движения «Хесболла» в Ливане. 17 сентября в разных частях страны из-за этого погибли 11 человек, ранения получили более четырех тысяч, из них около 400 человек оказались в критическом состоянии. Небензя подчеркнул, что произошедшее выводит эскалацию конфликта на Ближнем Востоке «в новое высокотехнологическое измерение», ситуация в регионе принимает «крайне опасный поворот».

«С учетом декларируемого Вашингтоном и его союзниками курса на использование информационно-коммуникационных технологий в наступательных военно-политических целях против других стран, очевидно, что именно их (США — Прим. ред.) действия подвели нас к этапу, когда мы можем столкнуться с террористической угрозой, для которой задействуются бытовые приборы», — заявил дипломат.

После инцидента Израиль не дал официального комментария, но вскоре после него премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министр обороны Йоава Галанта получили полномочия на принятие решений о боевых действиях против «Хезболлы», которые в свою очередь могут спровоцировать начало полномасштабной войны. Через три дня представители израильской армии отчитались о прилете 140 ливанских ракет и ответном ударе по Бейруту.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал, что сейчас происходит на границе двух стран.

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
92.58
-0.12 103.38
0.13
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бомб в бытовой технике из-за США
6:34
Из осени в зиму: лучшие рецепты заготовок на холодное время года
6:00
«Огневая карусель» для ВСУ! Лучшее видео из зоны СВО
5:37
Российские космонавты установили новый рекорд по длительности полета на МКС
5:20
Житель Петербурга заплатит полтора миллиона женщине, которую сбил на самокате
5:20
Рождество Пресвятой Богородицы: что можно и нельзя делать 21 сентября

Сейчас читают

Один процент за $1 млрд: Бакальчук раскрыл детали объединения Wildberries и Russ
«Мужа нет, вода льется»: тело сына Ирины Понаровской нашли в ванной
«Наивность не знает границ»: Сердюкова уличили в романе с Бородиной ради выгоды
«Потому что мы в России»: как SHAMAN исполняет мечты соотечественников

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чем опасны для психики и судьбы лунное и солнечное затмения
Гороскоп на сентябрь 2024: что ждет знаки зодиака
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака
😋Гороскоп финансов на сентябрь 2024 для всех знаков зодиака