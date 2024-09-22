В Крыму спасли заблудившихся на горе Космос подростков

На юго-востоке Крыма сотрудники МЧС спасли четырех подростков — группа молодых людей в возрасте 16 лет заблудилась во время прогулки на горе Космос. Об этом в своем официальном Telegram-канале заявила пресс-служба ведомства.

«В Судаке четверо парней гуляли и заблудились на горе Космос. Оказавшись на скалистой местности, не могли спуститься», — говорится в сообщении.

Крымские спасатели смогли найти подростков и спустить их к подножию горы с помощью специального горноспасательного снаряжения. Отмечается, что медицинская помощь молодым людям не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Башкирии ищут семилетнего ребенка, который был внутри утонувшей машины. Всего в автомобиле находилось пять человек — Четверым удалось выбраться, им уже оказана медицинская помощь. Позже спасатели достали машину из-под воды, но мальчика внутри не оказалось