В Башкирии ищут семилетнего ребенка, который был внутри утонувшей машины

В Башкирии ищут семилетнего мальчика. На реке Белая утонул автомобиль. Это произошло, когда отдыхающие спускали на воду лодку. Прицеп, на котором она находилась, утянул за собой и машину.

Внутри находилась семья из пяти человек — двое взрослых и трое детей. Четверым удалось выбраться, им уже оказана медицинская помощь. Позже спасатели достали машину из-под воды, но мальчика внутри не оказалось.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о детях с пневмонией в каменском лагере.

О госпитализации детей с пневмонией после смены в лагере «Красная горка» стало известно накануне, 7 сентября. Изначально сообщалось о девяти юных пациентах. Сейчас территориальный отдел управления Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование.