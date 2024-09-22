Маша Распутина призналась, что делает клизмы: «Нужно прочищать»

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 29 0

Певица Маша Распутина призналась, что делает клизмы с содой

Маша Распутина призналась, что делает клизмы: «Нужно прочищать»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Артистка часто прибегает к помощи нетрадиционной медицины, не консультируясь при этом со специалистами.

Знаменитая певица Маша Распутина ошарашила поклонников неожиданным признанием — исполнительница рассказала о «чудодейственном средстве» восстановить организм. В программе на федеральном канале артистка поделилась, что периодически делает себе клизму, дабы «не запускать» кишечник.

Многие звезды набираются сил после концертов различными способами — кто-то принимает холодный душ, кто-то с удовольствием отсыпается. Распутина же предпочла весьма иной вариант — клизмы с содой.

«Чтобы хорошо заработал организм, иммунная система, нужно прочищать кишечник. Сейчас в Интернете много интересного: хочется все познать, все узнать», — заявила знаменитость.

Певица искренне любит нетрадиционную медицину и часто прибегает к довольно странным способам «восстановления». Так, например, артистка вот уже продолжительное время пьет воду с перекисью водорода.

Стоит отметить, что самолечение может быть опасно для жизни. Необходимо консультироваться с профильными специалистами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Распутину повергли в шок планы дочери на жизнь.

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