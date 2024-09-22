В Красноярском крае после отравления пельменями умер третий ребенок

Под Красноярском в селе Красная Сопка от отравления умер третий ребенок после употребления в пищу развесных пельменей и курицы. Такое заявление сделали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Накануне стало известно, что семья из шести человек получила серьезное пищевое отравление после ужина из блюд, как сообщил 5-tv.ru источник, купленных в местном магазине. Двое детей — девочка шести лет и мальчик 13 лет — скончались прямо дома в результате резкого ухудшения самочувствия.

Теперь из жизни ушел еще один ребенок. Родители находятся под наблюдением врачей.

Собеседник издания также отметил, что покупные пельмени были самодельными, марки на них не было. Курица же была замороженная — ее семья готовила дома самостоятельно.

Продукцию уже изъяли из торговой точки для проведения экспертизы.

«Продукцию взяли на экспертизу, пока ничего не можем ответить по этому вопросу. Курица, пельмени весовые, которые они говорят, что употребляли — все взял Роспотребнадзор», — поделилась с 5-tv.ru продавец магазина «Олимп».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что под Красноярском двое детей погибли после семейного ужина.