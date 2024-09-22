Анна Хилькевич совсем не комплексует из-за фигуры. В соцсетях актриса показала свой живот на четвертый день после третьих родов.

Звезда сериала «Универ» и ее супруг — предприниматель Артур Мартиросян — на днях стали родителями дочери в третий раз. Вчера актрису с малышкой выписали домой.

Анна Хилькевич показала живот на четвертый день после родов. Instagram*/annakhilkevich

Хилькевич без стеснения показала свою фигуру на четвертый день. По ее словам, в округлом животе нет ничего противоестественного. Сейчас он напоминает «сдувшийся» мячик, как сказал актрисе супруг. Однако актриса, будучи опытной мамой, знает, как быстро вернуть себе прежнюю форму.

Пока что звезда привыкает к малютке и активно делится с подписчиками впечатлениями после родов в московской клинике. Анна пошутила, что задумалась о четвертых родах, и даже спросила у врача, сможет ли она самостоятельно родить в следующий раз.

Ранее 5-tv.ru писал, что Хилькевич хочет живот как у Марии Погребняк после родов.