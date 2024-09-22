«Мой первый раз в 36 лет»: Погребняк сменила фамилию во втором браке

С новым мужчиной блогер решилась на кардинальные изменения в жизни.

Блогер Мария Погребняк официально сменила фамилию. Об этом она сообщила в личном блоге.

В первом браке с футболистом Павлом Погребняком Мария оставила в документах свою девичью фамилию – Шаталова, но все знали ее как Погребняк. В 2023 году супруги развелись. Почти через год Мария вышла замуж за предпринимателя Игоря Головинского, от которого недавно родила сына Владимира. Блогер от экс-супруга Погребняка уже воспитывает троих сыновей: 17-летнего Артема, 15-летнего Павла и 13-летнего Алексея.

«Сердце замерло…. Мой первый раз в 36 лет! Я сменила фамилию! Встречайте! Головинская Мария Александровна», – написала блогер.

Мария не спешит делиться с подписчиками фотографиями нового супруга. Она лишь приоткрыла завесу тайны личной жизни супруга: он не был женат и детей не имеет. Погребняк отметила, что при первой встрече с будущим супругом она хотела познакомить его со свободными подругами, однако искра пролетела между ними, и вот сейчас они уже родители общего сына. Мария отзывается о супруге положительно, она сказала, что встретила мужчину, о котором можно только мечтать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Марию Погребняк заподозрили в обмане. Подписчики уверены, ребенка родила суррогатная мать.