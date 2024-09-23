В Закарпатье после литургии похитили двух украинских священников

Сотрудники местного военкомата отобрали у батюшек телефоны.

В Закарпатье сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки Украины (ТЦК) похитили двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил депутат Верховной рады Артемий Дмитрук. Инцидент произошел 22 сентября сразу после окончания литургии.

«Воины» скрутили и затолкали в бусик отца Василия из Хустской епархии и отца Степана из Одесской епархии. Во время похищения нелюди применили против батюшек силу, отобрали телефоны и отключили их», — написал депутат в своем Telegram-канале.

После инцидента сотни человек собрались у хустского ТЦК, также активисты пытались заблокировать дороги, сообщил Дмитрук. Через несколько часов после похищения священнослужителям вернули телефоны и отпустили на свободу.

Отец Василий обязан через месяц явиться в хустский военкомат в Запорожской области. Отец Степан, который является клириком Одесской епархии, в течение трех дней должен покинуть Закарпатскую область и явиться в ТЦК Одессы.

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