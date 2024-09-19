В Белграде прошла премьера документального фильма Эмира Кустурицы «Люди Христовы. Наше время». В картине известный режиссер подробно рассказывает о гонениях на Украинскую православную церковь.

Героями расследования стали священники, православные публицисты и сами украинцы, которые на себе ощутили все ужасы преступного киевского режима. Покажут ли этот фильм на Украине и в других странах, узнал корреспондент «Известий» Кирилл Солодков.

Кадры из нового и, пожалуй, самого личного фильма выдающегося сербского режиссера Эмира Кустурицы. Картина «Люди Христовы. Наше время» — документальное исследование трагедии православия, которая разворачивается на Украине прямо сейчас. Борьба с верой и попирание тысячелетних устоев — новое оружие, способное разрушить цивилизацию не меньше, чем атомная бомба.

«Украинцам продана эта война. И у меня основной вопрос: насколько большая эта цена, которую они заплатили за чужой интерес? И какие проценты они заплатят потом? И кто же получит основную прибыль от этого всего? Я считаю, что этот фильм нужно показывать перед началом занятий в Сербии в каждой школе, потому что Украина, когда дело доходит до Бога, уже потеряна», — отметил Кустурица.

Материал не пришлось выискивать по архивам или собирать по крупицам. После официального запрета Зеленским Украинской православной церкви, в стране — настоящая религиозная война. Вооруженные националисты врываются в храмы и срывают иконы, под прикрытием полиции или — в этом случае — полицаев устраивают рейдерские захваты церквей с избиением священников.

В эксклюзивном интервью «Известиям» Кустурица признается: вслед за Украиной под угрозой могут оказаться и последние оплоты православия.

«Угроза православия, она сейчас происходит в Донбассе, в Луганске, угроза православия — она в том, что сказал американский генерал, который сказал, что православие — враг номер один в мире», — напомнил Кустурица.

Невольными свидетелями этой битвы стали миллионы людей по всему миру. А бессмысленная ярость, с которой украинские власти пытаются уничтожить собственную идентичность, поразила даже американцев. Вот интервью, где независимый телеведущий Такер Карлсон спрашивает о Православной церкви Украины — частной организации Зеленского, которую придумали для замены традиционной УПЦ.

«Политики Украины, в том числе президент*, хотят использовать популистов, стоящих за этой новой церковью, в своих интересах. Из-за них они готовы уничтожить древнейшую ветвь христианства. И могу вполне достоверно сказать, что гонения на священников этой церкви, в том числе тюремные сроки по пять лет каждый, которые выносятся 75-летним священникам, просто поражают», — заявил Карлсону правозащитник Роберт Амстердам.

При этом подогреваемые с Запада нападки на православие и русский язык в Незалежной начались задолго до проведения СВО. Но сами украинцы предпочитали закрывать глаза на происходящее. Вероятно, теперь уже слишком поздно, считает известный музыкальный продюсер и уроженец Донбасса Юрий Бардаш.

«А украинцы только сейчас дошли до кипения. Но уже поздно, у них уже волдыри, кожа уже трескается, все уже закончилось», — считает Бардаш.

Западные дипломаты, за исключением представителей Венгрии и Словакии, презентацию картины проигнорировали. Впрочем, фильм уже нашел дорогу к зрителям по всему миру. Покажут его и на Украине.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.