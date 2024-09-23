«В них много клетчатки»: какие продукты «чистят» сосуды от холестериновых бляшек

Их включение в рацион позволит значительно снизить риск атеросклероза.

Помочь «очистить» стенки сосудов от холестериновых бляшек способны фрукты и овощи с ярким насыщенным цветом кожуры. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

«Увеличьте количество фруктов и овощей (не менее пяти порций, из них три порции овощей и две порции фруктов), в них много клетчатки», — объяснила специалист.

Тимощенко посоветовала особенно обратить внимание на красный виноград, чернику, а также красный лук. Употребление последнего поможет снизить риск образования бляшек благодаря содержанию в нем кверцетина и флавоноидов.

Врач-терапевт призвала также включить в рацион жирную морскую рыбу, например, сельдь или скумбрию. По мнению специалиста, употребление их в пищу сильно сократит риск прогрессирования атеросклероза. Среди прочего, не стоит исключать как льняное, так и оливковое масло.

Специалист предупредила, что образование холестериновых бляшек происходит сразу из-за нескольких факторов. В пример она привела курение, гиподинамию, а также нерациональное питание — все это нужно также учитывать при составлении рациона.

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