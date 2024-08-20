Уже не в том возрасте: какую диету стоит выбрать после 40 лет

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 44 0

Врач Соколова: после 40 нужно вдвое уменьшить количество красного мяса в рационе

Уже не в том возрасте: какую диету стоит выбрать после 40 лет

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

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Оказалось, что с годами список разрешенных блюд стремительно сокращается.

После 40 лет важно привнести изменения в свой рацион питания, так как большинство людей к этому времени уже имеют различные хронические заболевания. О том, как это сделать правильно, рассказала врач-терапевт, нутрициолог София Соколова для издания Газета.ру.

Прежде всего, специалист советует заменить такой вредный продукт, как майонез, на масла холодного отжима. Например, оливковое или льняное.

«Трансжиры и канцерогены, содержащиеся в промышленно переработанных соусах, способствуют развитию атеросклероза, ухудшению иммунитета и даже повышают риск развития диабета. Масла холодного отжима богаты Омега-3 жирными кислотами, которые поддерживают здоровье сердца и сосудов», — говорит врач.

Кроме того, после 40 лет рекомендуется сократить количество красного мяса в своем рационе вдвое. Дело в том, что потребление в больших количествах этого продукта может привести к развитию онкологии.

Хлеб тоже лучше убрать из своего рациона, даже из муки высшего сорта. Вместо этого обратите внимание на хлебцы. Лучше всего выбрать подобные изделия из зеленой гречки или чечевицы.

«Высокое содержание клетчатки и белка в этих продуктах способствует нормализации уровня сахара в крови и улучшению пищеварения», — пояснила Соколова.

Конечно, большое количество сахара также не скажется лучшим образом на вашем организме, но не стоит исключать его полностью из своего питания. Также стоит ограничить употребление кофе.

Если и стоит от чего-то полностью отказываться, то лучше всего от алкоголя.

При этом старайтесь уменьшить размер своей порции, так как человеческий организм после 30 лет переваривает еду гораздо медленнее. Если у вас осталась привычка потреблять большие порции еды, то это в будущем приведет к ожирению.

Способ приготовления вашей еды также важен. Не стоит жарить еду, так как это сразу убьет его пользу. Лучше есть еду, приготовленную на пару, тушеную или запеченную. Это поможет вам в будущем избежать хронических заболеваний.

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Уже не в том возрасте: какую диету стоит выбрать после 40 лет

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