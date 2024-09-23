Луна в квадратуре с Сатурном: как лучше провести 23 сентября

Новая рабочая неделя начнется достаточно строго — понедельник выйдет очень насыщенным и напряженным. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Все дело в том, что до 15:00 по московскому времени Луна будет пребывать в квадратуре с Сатурном. К сожалению, заниматься тем, чем хочется не получится. Придется обратить внимание на важные и неотложные задачи и дела, а также немного изменить собственное поведение.

«Самое время примерить образ Снежной королевы: проявлять требовательность, не идти на поводу у тех, кто давит на жалость и пытается манипулировать вами», — посоветовала астролог.

После обеда ситуация нормализуется: на небосклоне выстроится гармоничный аспект от Юпитера. Это прекрасная возможность спланировать запись к необходимому специалисту, найти хорошего репетитора или юриста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака. Сегодня звезды уготовили кое-что особенное.