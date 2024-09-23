Без водителя за рулем: на М-11 «Нева» запустили движение грузовиков в беспилотном режиме

Сейчас на этом маршруте работает 22 таких транспортных средства.

Движение четырех полностью беспилотных грузовых автомобиля запустили по новой трассе М-11 «Нева» — она соединяет Москву и Петербург. Об этом сообщили в Минтрансе РФ, а старт дал вице-премьер Виталий Савельев во время форума «Цифровая транспортация».

«Теперь тестируется новый этап, когда водитель пересел на пассажирское место», — указано в сообщении министерства.

Отмечается, что беспилотные грузовики курсировали по этому маршруту еще с лета 2022 года. Ключевая особенность текущего запуска — полное отсутствие за рулем автомобиля человека. В министерстве указали, что до этого водитель должен был находиться за рулем грузовика при въезде в город, теперь же он занял именно пассажирское место.

Важно отметить, что беспилотные грузовики способны двигаться как с помощью водителя, так и без него. В случае возникающих проблем можно переключиться с автоматического на ручной режим.

В Минтрансе добавили, что сейчас на маршруте находятся 22 автомобиля, но к следующему году это число вырастет более чем в четыре раза — до 93 единиц.

Ранее 5-tv.ru писал, что на трассе М-11 «Нева» может появиться музыкальная разметка.