Против «шашечников» и «обочечников»: в РФ собираются ввести штрафы за опасное вождение

Соответствующий законопроект будут рассматривать в Госдуме.

Закон об ответственности за опасное вождение все же начнет работать в нашей стране. Его пытались сформулировать примерно с 2016 года, но все не могли понять, как фиксировать нарушения и кто будет принимать решение о штрафе. Но теперь с этим разобрались. Корреспондент «Известий» Роман Польшаков рассказал о том, что грозит «обочечникам» и «шашечникам».

«Шашечникам», агрессорам и так называемым «учителям» на дорогах — приготовиться! В Госдуме предлагают наказывать за опасное вождение. За первое нарушение штраф от трех до пяти тысяч рублей, если попался повторно — могут лишить прав на пару месяцев. Скоро законопроект рассмотрят в первом чтении.

«Запрещено водить опасно, но нет санкции в КоАП нет нужной статьи. И этот правовой пробел сейчас закрывается», — говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

Это уже третья по счету попытка привлечь лихачей к ответственности. Все из-за крайне сложных и витиеватых формулировок в ПДД. Согласно правилам, опасное вождение — это маневры, повлекшие создание аварийной ситуации, угрозу гибели или ранения людей. А именно, активное перестроение, когда все полосы заняты, несоблюдение безопасной дистанции и бокового интервала, отказ уступить дорогу тому, у кого преимущество, необязательные резкие торможения и препятствие обгону. Правда, если строго следовать этому списку, в потоке нарушитель — каждый второй.

«Уже на протяжении восьми лет законодатель пытается принять нормы для того, чтобы водителя привлекать за опасное вождение, и все никак не решится. Почему? Потому что очень много спорных моментов, как необходимо доказывать это опасное вождение. Таким образом, если доказательств того или иного опасного вождения не будет однозначных, то все остается на откуп субъективному восприятию сотрудника Госавтоинспекции», — объясняет автоюрист Лев Воропаев.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты ссылаются на видео в соцсетях, где «водители дорогих иномарок демонстрируют опасную езду, вседозволенность и наплевательское отношение к другим участникам движения». То есть делают все умышленно. А их все никак не наказывают.

Приводят статистику: по вине лихачей, совершается до 80% ДТП. Принятие этого закона якобы их остепенит, позволит повысить безопасность дорожного движения. Если раньше за эти нарушения могли штрафовать по отдельности, то теперь вкупе, и ответственность серьезнее.

«Прежде всего предполагаемый законопроект увеличивает штраф за нарушение правил дорожного движения, и он более конкретизирует те обстоятельства, при которых лицо может быть подвергнуто административному наказанию», — считает автоюрист Дмитрий Григорьев.

В Госдуме никакой неразберихи со штрафами не ждут, уверяют: все будут назначать в ручном режиме. А данные с камер — лишь отправная точка. Затем, по всей видимости, будут отсматривать записи, изучать и только потом принимать решение, опасное это вождение или несколько вынужденных маневров. Но и тут у экспертов много вопросов.

«Действительно должен сидеть живой человек. А учитывая объем трафика наш, учитывая число камер, это должны быть не сотни, это должны быть тысячи, а может быть десятки тысяч людей, которые этим занимаются», — уверен автоэксперт Никита Гудков.

За опасное вождение штрафуют во многих странах. К примеру, в США, если водитель совершает два-три опасных действия подряд, то ему выписывают штраф. Наказания доходят до двух с половиной тысяч долларов и года тюрьмы.

За лихачей взялись теперь и у нас. И если штрафы для них — привычное дело, то вот вероятность остаться без прав многих заставит задуматься.