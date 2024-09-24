Удар с воздуха по ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО

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Экипаж вертолета Ми-28нм ударил по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

По докладам разведки, личный состав и бронированная техника противника были успешно уничтожены.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28нм ударил авиаракетами по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Удар наносился по переданным разведкой координатам. Экипаж получил задание и приступил к его выполнению. После применения авиационных средств поражения экипаж благополучно вернулся на площадку вылета. А разведка снова связалась с подразделением — на этот раз, чтобы доложить: все цели были успешно поражены.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Тема:
Спецоперация
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