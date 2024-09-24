До 5 миллионов рублей: какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 37 0

Штраф за пропаганду чайлдфри для юрлиц может составить 5 миллионов рублей

До 5 миллионов рублей: какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри

Фото: 5-tv.ru

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Законопроектом предлагается запретить пропаганду этого западного движения в СМИ, рекламе и фильмах.

Штраф за «пропаганду идеологии бездетности» или «движения чайлдфри» для юридических лиц может составить до пяти миллионов рублей. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до пяти миллионов рублей для юридических лиц», — говорится в публикации депутата.

Депутаты начали рассматривать законопроект, в соответствии с которым в России будет запрещена пропаганда осознанного отказа от деторождения. Законопроектом предлагается запретить пропаганду бездетности в интернете, СМИ, фильмах и рекламе.

По словам Володина, в социальных сетях распространяется неуважение по отношению к материнству, отцовству и детям.

С предложением запретить движение чайлдфри в России выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе IV Евразийского женского форума. По ее словам, этот западный проект направлен на отказ здоровыми женщинами иметь потомство и должен быть запрещен на территории РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщил, зачем в РФ хотят сократить допустимый срок прерывания беременности.

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До 5 миллионов рублей: какое наказание ждет нарушивших закон о чайлдфри

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