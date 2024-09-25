Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы
Деньги работник сможет получить при увольнении.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Госдума приняла закон о компенсации за неиспользованные отгулы. Получить деньги работник сможет при увольнении.
Согласно действующему законодательству, сотруднику, который выходил на работу в выходной или нерабочий праздничный день, предоставлялся другой день для отдыха. Новый документ предусматривает за это повышенную оплату труда.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
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