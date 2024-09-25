«Мягких наказаний статья не предусматривает»: что грозит поджегшим в Омске вертолет школьникам

Оба подростка достигли возраста наступления уголовной ответственности.

Поджегшим вертолет Ми-8 на военном аэродроме в Омске школьникам грозит тюремное заключение, поскольку уголовная ответственность в России наступает с 16 лет. Об этом 5-tv.ru заявила адвокат Марина Букатая.

«За совершение преступления, предусмотренного ст. 205 УК РФ („Террористический акт“) предусмотрено наказание только в виде лишения свободы на срок от десяти до 20 лет. Иных, более мягких видов наказания, — штраф, ограничение свободы и прочее — данная статья не предусматривает», — объяснила адвокат.

Иначе говоря, если предъявленное школьникам обвинение не изменится, то им грозит лишение свободы минимум на десять лет, подчеркнула Букатая.

При этом на условное наказание обвиняемым рассчитывать сложно, так как оно предусмотрено только в случаях лишения свободы на срок до восьми лет, добавила адвокат.

Накануне РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило о задержании сотрудниками УФСБ двух 16-летних подростков, поджегших вертолет в Омске.

В пресс-службе судов Омской области позднее сообщили об аресте школьников на два месяца — до 21 ноября. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей «Теракт».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Биробиджане сотрудники ФСБ задержали завербованного Службой безопасности Украины местного жителя, который планировал поджечь одно из зданий города и устроить взрыв на участке железной дороги.