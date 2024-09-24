В Биробиджане задержали агента СБУ, готовившего диверсии на железной дороге

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Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Фото, видео: © РИА Новости /ФСБ РФ; 5-tv.ru

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В Биробиджане сотрудники Федеральной службы безопасности задержали агента СБУ. Им оказался местный житель, который планировал совершить серию терактов.

Среди его заданий было поджечь одно из зданий города и устроить взрыв на участке железной дороги. Мужчина во всем признался: его завербовали через соцсети, там же он получал инструкции. Дома во время обыска оперативники обнаружили горючие жидкости и компоненты взрывчатки, а также мобильные телефоны.

Сейчас переписку с украинскими кураторами изучают. Задержанному грозит пожизненный тюремный срок по статье о госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силовики задержали в Запорожской области агента СБУ, который передавал своим кураторам координаты военной техники РФ и сотрудников Росгвардии. Задержанный осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений о местоположении личного состава и военной техники Управления Росгвардии по Запорожской области в целях их использования в ущерб безопасности РФ. Следственный отдел регионального управления ФСБ возбудил уголовное дело в отношении задержанного по статье «Государственная измена».

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